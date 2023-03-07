В США заработала первая майнинговая ферма на ядерной энергии — Finance.ua

В США заработала первая майнинговая ферма на ядерной энергии Сегодня 22:19 — Фондовый рынок

Компания Terawulf открыла в Пенсильвании первую майнинг-ферму, работающую благодаря ядерной энергии.

Компания объявила, что активировала примерно половину мощности объекта Nautilus Cryptomine. Nautilus является первым в своем роде объектом для майнинга биткоинов, работающим благодаря безуглеродной электроэнергии от атомной электростанции Susquehanna 2,5 ГВт в Пенсильвании.

В настоящее время компания подключила к сети почти 8000 майнеров, что обеспечивает скорость хеширования примерно 1,0 EH/s. В течение следующих недель подключат еще столько же, что увеличит производительность до 1,9 EH/s.

«Комплекс Nautilus работает благодаря самой дешевой электроэнергии в секторе, всего 0,02 долл./кВт-ч», — рассказал о преимуществах объекта гендиректор TeraWulf Пол Прагер.

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