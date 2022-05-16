В США вышли данные по инфляции: реакция инвесторов неоднозначная — Finance.ua

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В США вышли данные по инфляции: реакция инвесторов неоднозначная

Сегодня 17:46 — Мир

Рынки ожидали, что инфляция замедлится до 8,1%. Однако данный показатель снизился до 8,3%. Его «обвал» до 8,1% был бы слишком оптимистичным сценарием. Несмотря на это, цифры вышли вполне позитивные, и главное — реалистичные. Инфляция в США «месяц к месяцу» действительно существенно замедлилась — с 1,2% до 0,3%. Однако и тут не все так гладко: базовая инфляция, которая считается без учета цен на продовольствие и электроэнергию, оказалась заметно выше ожиданий. Она «разогналась» с 0,3% м/м до 0,6% м/м — это весьма тревожный «звоночек».

Инфляция в США (%). Источник: tradingeconomics.com

Разумеется, инвесторам не так важна сама по себе инфляция, как то, насколько этот показатель влияет на ФРС. Федрезерв придает большее значение базовой, и ее ускорение, по понятным причинам, усиливает тревогу инвесторов. Кроме того, с точки зрения обывателя ситуация с ростом цен лишь ухудшилась — об этом говорит показатель инфляции в стоимости продуктов питания.

Инфляция в США (%). Источник: tradingeconomics.com

Это представляет серьезную угрозу для демократов на предстоящих выборах. В своих бедах простые американцы продолжают винить Президента США Джо Байдена (Joseph Biden, Jr.) и правящую партию. Рынки отреагировали на вышедшие данные негативно. До оглашения статистики по инфляции фондовые индексы США находились в положительной зоне, а сразу после публикации котировки «покраснели». Ближе к концу минувшей недели рынки вновь стали расти. Однако данный отскок — не более чем коррекция. Даже на «медвежьем» рынке 2000-2002 гг в США случались относительно продолжительные периоды роста и мини-ралли. Потенциал падения еще до конца не исчерпан.

Тем не менее пока нет оснований полагать, что ставку на следующем заседании поднимут сильнее, чем на недавнем (то есть на те же 0,50%). Глава ФРС дал четко понять, что рост ставки на 0,75% и более невозможен — в противном случае в экономике США начнется рецессия. Пока истеблишмент не готов заплатить такую цену за решение проблем с инфляцией.

Значение индекса доллара США достигло рекордных отметок. В ближайшее время определится дальнейший тренд по данному активу. Не стоит забывать о позиции Китая, где вновь периодически объявляют о локдаунах в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Замедление экономики КНР пагубно сказывается на темпах общемирового роста.

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