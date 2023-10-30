В США Uber начала предоставлять клиентам роботакси — Finance.ua

В США Uber начала предоставлять клиентам роботакси
Американская компания Uber начала предоставлять пользователям в Фениксе поездки без водителя.
Об этом компания сообщила на своем сайте.
Для запуска революционной услуги Компания объединилась с Waymo, и теперь, если пользователь закажет поездку на UberX, Uber Green, Uber Comfort или Uber Comfort Electric, ему может быть подобран автомобиль Waymo, если он находится в зоне обслуживания и свободен.
Если клиент не хочет ехать в беспилотном автомобиле, он может отказаться и выбрать автомобиль с водителем.
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Цена поездки Waymo не отличается от других типов поездок в Uber.
Чтобы начать поездку с Waymo, пользователь должен разблокировать автомобиль в Uber, а затем нажать кнопку для старта поездки. Клиенты также получат доступ к поддержке Uber.
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