В США тестируют платформу ПВО на базе ИИ, способную отслеживать и сбивать до тысячи дронов — Finance.ua
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В США тестируют платформу ПВО на базе ИИ, способную отслеживать и сбивать до тысячи дронов

Технологии&Авто
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В США тестируют платформу ПВО на базе ИИ, способную отслеживать и сбивать до тысячи дронов
В США тестируют платформу ПВО на базе ИИ, способную отслеживать и сбивать до тысячи дронов, Фото: EOS.
Компания Electro Optic Systems (EOS), дочернее предприятие австралийской фирмы EOS в США, в рамках полевых испытаний продемонстрировала возможности своей системы защиты от беспилотников.
Комплекс представляет собой интеллектуальную схему ПВО NiDAR CUAS, встроенную в систему дистанционного управления RWS и пушку EOS, сообщает АрмияInform.
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«Течение полевых учений было сложным мероприятием: оно включало различные технологии борьбы с беспилотниками, цели для дронов и сценарии, основанные на сложной тактике противника», — рассказал подробности тестирования генеральный директор EOS Фил Коке.
Система NiDAR CUAS Compact компании Marss Group — программная платформа искусственного интеллекта противодействия БПЛА. Настраиваемая система использует искусственный интеллект и датчики для обнаружения дронов и опциональных электронных средств противодействия.
Датчики для обнаружения дронов системы NiDAR CUAS Compact
Датчики для обнаружения дронов системы NiDAR CUAS Compact, Фото: Marss Group.
Разработчики утверждают, что система способна обнаружить и уничтожить до 1000 дронов. При этом определяет месторасположение, высоту и скорость полета дрона на дистанции около 10 км.
Радар системы состоит из четырех твердотельных радарных панелей высокой четкости, расположенных на нижней стойке купола, обеспечивающих 360-градусное покрытие.
«Демонстрация включала интеграцию системы NiDAR с дистанционной системой вооружения (RWS) и пушкой EOS, эффективно поражающей угрозы с БПЛА», — подытожили разработчики.
По материалам:
Армія Inform
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