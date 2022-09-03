В США стартовало производство сверхмощного электровнедорожника Rivian — Finance.ua

В США стартовало производство сверхмощного электровнедорожника Rivian Сегодня 03:24 — Технологии&Авто

В США стартовало производство сверхмощного электровнедорожника Rivian, Фото: Rivian

В США поступил в производство новый Rivian R1S. Внедорожники из первой партии уже поставили клиентам.

Об этом сообщает сайт InsideEVs.

Электромобиль Rivian R1S — большой внедорожник на базе пикапа R1T. Две модели представили еще в 2018 году, однако если Rivian R1T начали выпускать еще год назад, то его собрат достался конвейеру только сейчас.

Rivian R1S достигает 5,1 м в длину и внешне очень похож на пикап. Электрокар предлагают только в семиместном исполнении и богатой комплектации — с электроприводом и вентиляцией сидений, 16-дюймовым сенсорным дисплеем, автопилотом и камерами кругового обзора. Цена стартует с $84 500.

Фото: Rivian

Пока новый Rivian R1S доступен только в одной версии — с четырьмя моторами мощностью 835 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 135 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч в 3 с и имеет запас хода в 509 км. Пневмоподвеска позволяет приподнять клиренс до 380 мм и форсировать метровые броды.

Со временем появятся более доступные версии с двумя моторами по цене от $72 000. Также со временем ожидается флагманский вариант с батареей на 180 кВт∙ч — его цена приблизится к 100 тыс. долларов.

Фото: Rivian

Фокус По материалам:

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