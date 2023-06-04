В США становятся все менее популярными водородные авто — Finance.ua

В США становятся все менее популярными водородные авто 04.06.2023, 00:59 — Технологии&Авто

В США становятся все менее популярными водородные авто

В первом квартале 2023 года продажи автомобилей на водородных топливных элементах на рынке США упали почти на 30% по сравнению с прошлогодними результатами. И эта тенденция наблюдается в последние несколько лет. Так, за 2022 год на местном рынке удалось реализовать всего 2707 водородных автомобилей, на 19% меньше, чем в 2021 году.

По данным инициативы Hydrogen Fuel Cell Partnership, продвигающей водородные автомобили в Калифорнии, за три месяца 2023 года по стране продано всего 725 водородных автомобилей. В то время как продажи электромобилей за тот же период достигли 257 507 единиц (+63% к 2022 году). Всего в первом квартале в США реализовано около 3,7 млн новых автомобилей, из них 7% — электромобили.

Как отмечается, интерес к водородным автомобилям снижается даже в Калифорнии, единственном штате, где доступны две серийные модели: Toyota Mirai и Hyundai Nexo. Для сравнения, в первом квартале жители штата приобрели 87 525 новых электромобилей и 16 470 плагин-гибридов. Всего на конец марта 2023 года на рынке США реализовано более 15 700 водородных автомобилей. Из них 12 000 единиц — Toyota Mirai.

По мнению экспертов, падению спроса способствовали высокие цены и недостаточно развитая зарядная инфраструктура. Так, на 22 мая 2022 года в Калифорнии работало 58 водородных станций. На 5 мая этого года на территории штата размещено 108 станций, из них 7 строятся и 23 ждут разрешения на работу. На одну работающую станцию ​​приходится около 270 автомобилей.

AvtoDream По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.