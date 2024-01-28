В США создали первый термодинамический компьютер — Finance.ua

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В США создали первый термодинамический компьютер

Технологии&Авто
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В США создали первый термодинамический компьютер
В США создали первый термодинамический компьютер
Стартап из США Normal Computing создал термодинамический компьютер, использующий законы термодинамики для вычислений.
Основатели Normal Computing, бывшие ведущие разработчики искусственного интеллекта и квантовых платформ Google Brain и Alphabet X, разработали этот термодинамический компьютер как переходный вариант в области вычислений.
Normal Computing уже продемонстрировала прототип термодинамического компьютера для вычисления обратной матрицы, доказав его эффективность. По словам компании, этот подход работает также для других случаев вычислений в области линейной алгебры.
Прототип состоит из матрицы, содержащей повторяющиеся группы элементов — генераторов с колебательным емкостным контуром, что компания называет блоком стохастической обработки (SPU).

Как работает термодинамический компьютер

Принцип работы заключается в зарядке конденсаторов до требуемого значения, после чего плата приходит в термодинамическое равновесие со средой, в которую ее помещают.
После охлаждения элементов происходит считывание значений, что в результате дает эффективные вычисления по сравнению с традиционными методами.
По материалам:
speka.media
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