В США создали нового робота-гуманоида Apollo (видео) — Finance.ua
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В США создали нового робота-гуманоида Apollo (видео)

Технологии&Авто
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В США создали нового робота-гуманоида Apollo (видео)
В США создали нового робота-гуманоида Apollo (видео)
Американская компания Apptronik представила нового человекоподобного робота Apollo.
Об этом сообщает NewAtlas.
Apollo создан для работы на складах, однако компания планирует расширить сферу его применения.
Робот высотой 173 см, весит 73 кг. Он может работать примерно 4 часа непрерывно и поднимать до 25 кг веса, что делает его сильнее Figure 01 от Figure и Optimus от Tesla, которые могут поднимать не более 20 кг.
Apollo имеет модульную конструкцию и его верхнюю часть можно устанавливать отдельно на колесную платформу или неподвижную опору. Для взаимодействия с людьми у робота есть глаза-видеокамеры и индикатор на лицевой части головы, который может выражать эмоции и отображать текстовую и графическую информацию. Грудная часть Apollo также оборудована информационным OLED-экраном.
В настоящее время Apollo является альфа-версией, однако компания Apptronik планирует выпустить коммерческую версию этого работа до 2025 года.
По материалам:
speka.media
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