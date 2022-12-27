В США создали клавиатуру со встроенным экраном (видео) — Finance.ua
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В США создали клавиатуру со встроенным экраном (видео)

Технологии&Авто
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В США создали клавиатуру со встроенным экраном (видео)
В США создали клавиатуру со встроенным экраном (видео)
Заставки интерактивного экрана генерируются на Unreal Engine 5 и реагируют на касание.
Компания Finalmouse, создающая технологии для игр, анонсировала клавиатуру Centerpiece со встроенным в клавиши экраном, сообщает PC World.
Девайс создан из ламинированного стекла DisplayCircuit Glass Stack, а корпус — из анодированного алюминия с гравировкой.
Заставки интерактивного экрана генерируются на Unreal Engine 5 и реагируют на касание. Клавиатура имеет встроенный центральный и графический процессоры, поэтому не будет тратить ресурс компьютера.
Она может быть подключена к компьютеру через USB Type-C. В памяти хранится три заставки для гаджета.
Finalmouse планирует запустить магазин, где будут продаваться новые клавиатуры. Их могут создавать сами пользователи. Интерактивную клавиатуру начнут продавать в США в начале 2023 года, ее цена — $349.
По материалам:
dev.ua
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