В США создали клавиатуру со встроенным экраном (видео) — Finance.ua

В США создали клавиатуру со встроенным экраном (видео) Сегодня 04:19 — Технологии&Авто

В США создали клавиатуру со встроенным экраном (видео)

Заставки интерактивного экрана генерируются на Unreal Engine 5 и реагируют на касание.

Компания Finalmouse, создающая технологии для игр, анонсировала клавиатуру Centerpiece со встроенным в клавиши экраном, сообщает PC World.

Девайс создан из ламинированного стекла DisplayCircuit Glass Stack, а корпус — из анодированного алюминия с гравировкой.

Заставки интерактивного экрана генерируются на Unreal Engine 5 и реагируют на касание. Клавиатура имеет встроенный центральный и графический процессоры, поэтому не будет тратить ресурс компьютера.

Она может быть подключена к компьютеру через USB Type-C. В памяти хранится три заставки для гаджета.

Finalmouse планирует запустить магазин, где будут продаваться новые клавиатуры. Их могут создавать сами пользователи. Интерактивную клавиатуру начнут продавать в США в начале 2023 года, ее цена — $349.

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