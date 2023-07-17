В США сказали, чем для россии обернется выход из зерновой сделки — Finance.ua

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В США сказали, чем для россии обернется выход из зерновой сделки

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В США сказали, чем для россии обернется выход из зерновой сделки
В США сказали, чем для россии обернется выход из зерновой сделки
Выход из зерновой сделки в будущем обойдется россии огромным дипломатическим ущербом.
Такое заявление сделал советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News. На вопрос, видят ли они признаки того, что путин может продлить действие соглашения, он ответил уклончиво. «Я не могу предположить, что сделает владимир путин. В течение последних месяцев он был „на все стороны“ по этой инициативе», — сказал он.
Салливан считает, что существует возможность как выхода российской федерации из зерновой инициативы, так и продолжения роли в ней.
«Если она выйдет из нее, остальной мир посмотрит на это и скажет, что россия повернулась спиной к тому, чтобы страны глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии могли получать необходимое им продовольствие по доступным ценам. И я думаю, что в будущем это будет стоить россии огромного дипломатического ущерба. Так что это выбор, который придется сделать владимиру путину. Мы готовы к любому сценарию и тесно сотрудничаем с украинцами над этим», — подчеркнул советник Байдена.

Зерновое соглашение: последние новости

Как известно, 22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании портов и вывозе украинского зерна. Срок его действия истекает 17 июля.
россия постоянно шантажирует мир продлением этой сделки, требуя пойти на уступки и подключить «Россельхозбанк» к системе SWIFT. Незадолго до ее завершения путин объявил, что они могут «приостановить» свое участие в ней.
Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за необходимость продления зернового соглашения и увеличения сроков его действия. Впоследствии он сказал, что они с путиным договорились, что соглашение нужно продлить. В то же время в кремле говорят, что не делали таких заявлений.
По данным журналистов, сегодня утром одесский порт покинуло последнее судно, следовавшее в рамках этого соглашения.
По материалам:
УНІАН
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