В США разработают национальную криптовалюту, чтобы обогнать технологическое развитие Китая — Finance.ua

В США разработают национальную криптовалюту, чтобы обогнать технологическое развитие Китая Сегодня 22:19 — Финтех и Карты

В США разработают национальную криптовалюту, чтобы обогнать технологическое развитие Китая

Представители Комитета финансовых услуг США заявили, что активная работа Китая над введением цифрового юаня окажет негативное влияние на экономику Америки, поэтому единственное решение — действовать на опережение, разработав собственный цифровой доллар.

Как стало известно, на заседании Комитета финуслуг члены правительства проголосовали за создание CBDC, чтобы обогнать технологическое развитие Китая и не допустить, чтобы доллар потерял статус мировой резервной валюты. В Китае заявили о расширении пилотных испытаний национальной цифровой валюты e-CNY в четырех провинциях: Гуандун, Цзянсу, Хэбэй и Сычуань. В общем, e-CNY станет доступной для более 500 миллионов граждан Китая.

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Криптовалютный эксперимент стал самым масштабным из всех действий, которые когда-либо предпринимали китайские власти по рынку цифровых активов. Напомним, Китай разрешил использовать CBDC иностранным спортсменам во время прошедших в Пекине зимних Олимпийских игр 2022 года. Кроме того, в августе граждане получили возможность расплачиваться e-CNY на некоторых маршрутах общественного транспорта. Добавим, что чиновники Китая пока не стали открыто заявлять о том, что CBDC станет доступным всем жителям страны.

Относительно национальной криптовалюты США несколько дней назад директор Национального экономического совета Брайан Диз и министр финансов Джанет Йеллен заявили, что Белый дом, Минфин и другие госведомства поддержат исследования ФРС по цифровому доллару.

Администрация президента отмечала, что США хотят подготовиться к выпуску CBDC, если Минфин решит, что инициатива отвечает интересам страны. Представители Байдена подчеркнули, что окончательное решение будет принято ФРС.

noworries По материалам:

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