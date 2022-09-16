В Белом доме представили планы по регулированию криптовалют — Finance.ua

В Белом доме представили планы по регулированию криптовалют Сегодня 23:04 — Финтех и Карты

Белый дом подготовил первый фреймворк по планам властей США по регулированию рынка криптовалют.

Согласно источнику, президент США рассмотрит вопрос о необходимости призыва Конгресса США для внесения правок в закон о банковской тайне. Ожидается, что поправки будут касаться не только провайдеров криптовалют, но и NFT-маркетплейсов.

Также власти рассмотрят вопрос об усилении штрафования бизнеса за нелегальное предоставление финансовых услуг.

Минфин США намерен до конца 2023 года завершить оценку рисков незаконной активности через децентрализованные финансы (DeFi), а также рынка NFT до июля 2023 года. Также администрация Байдена призвала ФРС исследовать вопросы разработки цифровой госвалюты, однако детали пока отсутствуют.

В Белом доме также затронули тему стейблкоинов. По мнению властей США, рынок стабильных монет может спровоцировать разрушительные последствия, если он не будет подпадать под существующие стандарты регулирования финансовых услуг. Чтобы «защитить» стейблкоины от потенциальных рисков, Минфин США усилит взаимодействие с финансовыми учреждениями для «выявления, отслеживания и анализа стратегических рисков, связанных с рынками криптовалют».

Напомним, в марте 2022 года Байден предоставил указ разным ведомствам в рамках федерального правительства подготовить отчеты по криптовалюте. Согласно указу, ведомства изучат возможность создания цифровой версии доллара, а Минюст должен решить, нужно ли разрабатывать новое законодательство.

cryptomisto По материалам:

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