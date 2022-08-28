В США разработали люксовый аквабайк (видео) — Finance.ua
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В США разработали люксовый аквабайк (видео)

Технологии&Авто
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В США разработали люксовый аквабайк (видео)
В США разработали люксовый аквабайк (видео), newatlas.com
Американская компания Vanquish Yachts представила новый гидроцикл VQ11.
Об этом сообщает New Atlas.
Параметры аквабайка составляют 3,32 м в длину и 1,8 в ширину. Благодаря встроенному двигателю с мощностью в 170 лошадиных сил он может набирать максимальную скорость в 93 км в час.
Само транспортное средство рассчитано на троих пассажиров.
Отмечается, что стоимость одного экземпляра VQ11 пока неизвестна, однако похожий гидроцикл VQ16, который больше по размеру и рассчитан на пятерых пассажиров, стоит около 100 000 долларов США.
По материалам:
Укрінформ
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