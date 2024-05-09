Китайская компания продемонстрировала лазерную систему ПВО — Finance.ua

Китайская компания продемонстрировала лазерную систему ПВО
Китайская компания Poly Technologies показала лазерную систему защиты Silent Hunter на выставке Defence Services Asia (DSA) 2024 года. Установлена она на грузовой военный автомобиль.
Об этом пишет Defence News.
Эту систему называют усовершенствованной версией 30-киловаттной системы низковысотной лазерной защиты (LASS), и доступна она как в стационарной, так и в мобильной версиях.
Что известно о Silent Hunter
Silent Hunter оснащен волоконно-оптическим лазером, работающим с помощью электрического питания.
На выставке DSA продемонстрировали несколько вариаций с разными мощностями:
- наименьшая — имеет мощность в 10 кВт и способна уничтожать цели на расстоянии от 200 до 2 тыс. м;
- вторая — при мощности 20 кВт способна поражать цели на расстоянии 200 до 3 тыс. м;
- третья, самая мощная модель — способна поражать цели на расстоянии 200 — 4 тыс. м и имеет мощность в 30 кВт.
Система Silent Hunter разработана в основном для отслеживания и уничтожения беспилотников, летающих на низкой высоте со скоростью не более 60 м/с.
Мощный лазер может пробивать до пяти 2 мм пластин с расстояния 800 м или одну с расстояния 1 тыс. м.
Компания Poly Technologies уже заявила и об успешном использовании данной системы, в частности, о первой успешной нейтрализации ударного беспилотника хуситов саудовскими военными.
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