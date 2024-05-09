Китайская компания продемонстрировала лазерную систему ПВО — Finance.ua

Китайская компания продемонстрировала лазерную систему ПВО Сегодня 06:48 — Технологии&Авто

Китайская компания Poly Technologies показала лазерную систему защиты Silent Hunter на выставке Defence Services Asia (DSA) 2024 года. Установлена ​​она на грузовой военный автомобиль.

Об этом пишет Defence News.

Эту систему называют усовершенствованной версией 30-киловаттной системы низковысотной лазерной защиты (LASS), и доступна она как в стационарной, так и в мобильной версиях.

Что известно о Silent Hunter

Silent Hunter оснащен волоконно-оптическим лазером, работающим с помощью электрического питания.

На выставке DSA продемонстрировали несколько вариаций с разными мощностями:

наименьшая — имеет мощность в 10 кВт и способна уничтожать цели на расстоянии от 200 до 2 тыс. м;

вторая — при мощности 20 кВт способна поражать цели на расстоянии 200 до 3 тыс. м;

третья, самая мощная модель — способна поражать цели на расстоянии 200 — 4 тыс. м и имеет мощность в 30 кВт.

Система Silent Hunter разработана в основном для отслеживания и уничтожения беспилотников, летающих на низкой высоте со скоростью не более 60 м/с.

Мощный лазер может пробивать до пяти 2 мм пластин с расстояния 800 м или одну с расстояния 1 тыс. м.

Компания Poly Technologies уже заявила и об успешном использовании данной системы, в частности, о первой успешной нейтрализации ударного беспилотника хуситов саудовскими военными.

Speka По материалам:

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