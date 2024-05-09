Китайская компания продемонстрировала лазерную систему ПВО — Finance.ua
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Китайская компания продемонстрировала лазерную систему ПВО

Технологии&Авто
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Китайская компания Poly Technologies показала лазерную систему защиты Silent Hunter на выставке Defence Services Asia (DSA) 2024 года. Установлена ​​она на грузовой военный автомобиль.
Об этом пишет Defence News.
Эту систему называют усовершенствованной версией 30-киловаттной системы низковысотной лазерной защиты (LASS), и доступна она как в стационарной, так и в мобильной версиях.

Что известно о Silent Hunter

Silent Hunter оснащен волоконно-оптическим лазером, работающим с помощью электрического питания.
На выставке DSA продемонстрировали несколько вариаций с разными мощностями:
  • наименьшая — имеет мощность в 10 кВт и способна уничтожать цели на расстоянии от 200 до 2 тыс. м;
  • вторая — при мощности 20 кВт способна поражать цели на расстоянии 200 до 3 тыс. м;
  • третья, самая мощная модель — способна поражать цели на расстоянии 200 — 4 тыс. м и имеет мощность в 30 кВт.
Китайская компания продемонстрировала лазерную систему ПВО
Система Silent Hunter разработана в основном для отслеживания и уничтожения беспилотников, летающих на низкой высоте со скоростью не более 60 м/с.
Мощный лазер может пробивать до пяти 2 мм пластин с расстояния 800 м или одну с расстояния 1 тыс. м.
Компания Poly Technologies уже заявила и об успешном использовании данной системы, в частности, о первой успешной нейтрализации ударного беспилотника хуситов саудовскими военными.
Китайская компания продемонстрировала лазерную систему ПВО
По материалам:
Speka
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