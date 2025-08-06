Обновленный Honda Civic вышел на рынки Европы — Finance.ua

Обновленный Honda Civic вышел на рынки Европы Сегодня 03:24 — Технологии&Авто

Обновленный Honda Civic вышел на рынки Европы

Еще весной прошлого года Honda Civic получила обновление, которое принесло машине «свежую» внешность и пересмотр гаммы модификаций, и только сейчас рестайлинговый Civic вышел на европейский рынок.

Обновленный хэтчбек Honda Civic получил несколько модернизированные бамперы, также исчезли передние противотуманные фары. Решетки радиатора обзавелись большими сотами, фары обрамлены оправой в цвет кузова. В цветовой палитре появился новый синий оттенок Seabed вместо прежнего Premium Crystal.

Изменений в интерьере очень мало. Например, полностью виртуальная приборная панель на 10,2 дюйма отныне входит в базовую комплектацию, а для отделки потолка использован черный материал. В базовую комплектацию добавлена беспроводная зарядка, а более дорогие версии оснащены обогревом руля и развитой контурной подсветкой.

В Европе новинка от Honda по-прежнему доступна только с гибридной силовой установкой e: HEV. В ее состав входят 2,0-литровый атмосферник с непосредственным впрыском, работающий по экономичному циклу Аткинсона, а также тяговый электромотор и отдельный генератор.

Бензиновый двигатель подключается к колесам только на высокой скорости через одноступенчатый редуктор, а большую часть времени колеса вращает электромотор. Совокупная отдача системы — 184 л.с. и 315 Нм.

Обновленная Honda Civic появится у европейских дилеров в ближайшие дни. Цены на новинку стартуют от 39 100 евро.

Autogeek По материалам:

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