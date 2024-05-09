Редкий итальянский спорткар Lamborghini Jalpa пустят с молотка (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Редкий итальянский спорткар Lamborghini Jalpa пустят с молотка (фото)

Технологии&Авто
10
Редкий итальянский спорткар Lamborghini Jalpa пустят с молотка (фото)
Редкий итальянский спорткар Lamborghini Jalpa пустят с молотка (фото)
В США с аукциона будет продан редкий автомобиль Lamborghini Jalpa в кузове тарга.
Отмечается, что итальянские инженеры совместно с тюнерами из ателье Bertone разрабатывали эту модель как конкурент Porsche 911 и Ferrari. С 1981 по 1988 год было выпущено всего 410 таких машин. Экземпляр, который будет выставлен на торги, сохранился в идеальном состоянии.
Автомобиль оснащен 3,5-литровым алюминиевым двигателем мощностью 255 л.с., расположенным в задней части кузова. Коробка передач — пятиступенчатая, механическая. За 40 лет пробег автомобиля составил всего 30 тыс. км.
Начальную стоимость уникального автомобиля представители аукционного дома раскроют накануне торгов.
По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.