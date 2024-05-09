Редкий итальянский спорткар Lamborghini Jalpa пустят с молотка (фото) — Finance.ua

Редкий итальянский спорткар Lamborghini Jalpa пустят с молотка (фото) Сегодня 05:48 — Технологии&Авто

Редкий итальянский спорткар Lamborghini Jalpa пустят с молотка (фото)

В США с аукциона будет продан редкий автомобиль Lamborghini Jalpa в кузове тарга.

Отмечается, что итальянские инженеры совместно с тюнерами из ателье Bertone разрабатывали эту модель как конкурент Porsche 911 и Ferrari. С 1981 по 1988 год было выпущено всего 410 таких машин. Экземпляр, который будет выставлен на торги, сохранился в идеальном состоянии.

Автомобиль оснащен 3,5-литровым алюминиевым двигателем мощностью 255 л.с., расположенным в задней части кузова. Коробка передач — пятиступенчатая, механическая. За 40 лет пробег автомобиля составил всего 30 тыс. км.

Начальную стоимость уникального автомобиля представители аукционного дома раскроют накануне торгов.

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