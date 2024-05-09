В Rimac заявили, что покупатели больше не заинтересованы в электрических гиперкарах — Finance.ua

В Rimac заявили, что покупатели больше не заинтересованы в электрических гиперкарах Сегодня 23:37 — Технологии&Авто

В Rimac заявили, что покупатели больше не заинтересованы в электрических гиперкарах

Генеральный директор Rimac Мате Римак заявил, что покупатели гиперкаров постепенно отказываются от электрических спортивных машин. По его мнению, дело в том, что уважаемым клиентам нужны двигатели внутреннего сгорания и аналоговое ощущение, а не то, что покупают массы.

Во время саммита Financial Times по поводу будущего автомобилей Римак отметил, что многое изменилось с тех пор, как Rimac начал разрабатывать Nevera примерно в 2017 году. Несмотря на то, что продажи электромобилей замедляются, потребители во всем мире имеют доступ к гораздо более доступным вариантам, чем несколько лет назад.

«Правительства ввели строгие правила, чтобы стимулировать внедрение электромобилей, и несколько автопроизводителей уже пообещали продавать только электромобили до определенной даты. Но некоторые готовы изменить эти планы. Эти силы навязывают нам то, чего мы не хотим, и людей это немного отталкивает», — сказал он.

За все время хорватская компания продала около 50 гиперкаров Nevera, но планировала выпустить 150 штук. Снижение спроса и изменение потребительских тенденций означают, что преемник Nevera может иметь ДВС.

«Rimac может быть не только электрическим. Компания делает то, что наиболее захватывающе в настоящее время», — отметил основатель компании.

Autogeek По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.