В Rimac заявили, что покупатели больше не заинтересованы в электрических гиперкарах — Finance.ua
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В Rimac заявили, что покупатели больше не заинтересованы в электрических гиперкарах

Технологии&Авто
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В Rimac заявили, что покупатели больше не заинтересованы в электрических гиперкарах
В Rimac заявили, что покупатели больше не заинтересованы в электрических гиперкарах
Генеральный директор Rimac Мате Римак заявил, что покупатели гиперкаров постепенно отказываются от электрических спортивных машин. По его мнению, дело в том, что уважаемым клиентам нужны двигатели внутреннего сгорания и аналоговое ощущение, а не то, что покупают массы.
Во время саммита Financial Times по поводу будущего автомобилей Римак отметил, что многое изменилось с тех пор, как Rimac начал разрабатывать Nevera примерно в 2017 году. Несмотря на то, что продажи электромобилей замедляются, потребители во всем мире имеют доступ к гораздо более доступным вариантам, чем несколько лет назад.
«Правительства ввели строгие правила, чтобы стимулировать внедрение электромобилей, и несколько автопроизводителей уже пообещали продавать только электромобили до определенной даты. Но некоторые готовы изменить эти планы. Эти силы навязывают нам то, чего мы не хотим, и людей это немного отталкивает», — сказал он.
За все время хорватская компания продала около 50 гиперкаров Nevera, но планировала выпустить 150 штук. Снижение спроса и изменение потребительских тенденций означают, что преемник Nevera может иметь ДВС.
«Rimac может быть не только электрическим. Компания делает то, что наиболее захватывающе в настоящее время», — отметил основатель компании.
По материалам:
Autogeek
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