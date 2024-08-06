В США пытаются конфисковать у Лазаренко $200 миллионов для Украины — Finance.ua
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В США пытаются конфисковать у Лазаренко $200 миллионов для Украины

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Министерство юстиции Соединенных Штатов через суд пытается конфисковать 200 миллионов долларов у бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в пользу Украины.
Об этом в интервью армянской службе Голоса Америки рассказала руководительница международного подразделения отдела по вопросам отмывания денег и возвращения активов Министерства юстиции США Мэри Батлер, пишет Радио Свобода.
По словам Батлер, объем обвинений по делу, по которому Лазаренко был признан виновным, был гораздо уже обвинений, выдвигаемых Министерством юстиции США.
«Дело до сих пор не завершено. Но я рада сообщить, что мы достигли еще одного решения, которое приближает нас к возможности получить окончательное решение о конфискации. Тогда господин Лазаренко может обжаловать, сколько ему угодно. Но мы и сейчас движемся вперед. Речь может идти о более 200 миллионов долларов. Это много денег и много чувствительных вопросов», — сказала Батлер.
Голос Америки отмечает, что дело, о котором говорит Батлер, касается усилий Министерства юстиции по конфискации более 200 миллионов долларов Лазаренко, арестованных в разных странах. Судебные процессы по этим деньгам продолжаются уже около 20 лет.
По материалам:
Економічна Правда
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