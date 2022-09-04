В США против Tesla подали коллективный иск из-за ложного срабатывания тормозов — Finance.ua

В США против Tesla подали коллективный иск из-за ложного срабатывания тормозов 04.09.2022, 01:06 — Фондовый рынок

Владелец Tesla из Сан-Франциско подал коллективный иск против компании по производству электромобилей из-за проблемы с фантомным торможением, которая, по его словам, превратила «функцию безопасности в пугающий и опасный кошмар». Хосе Альварес Толедо утверждает, что сотни тысяч клиентов Tesla готовы присоединиться к его иску.

В иске Tesla обвиняется в сокрытии рисков безопасности, связанных с системой помощи водителю Autopilot, нарушении гарантий, нечестном получении прибыли и нарушении калифорнийского закона о недобросовестной конкуренции. Истец требует наложения штрафа на компанию.

«Многие владельцы Tesla сообщают о резких, внезапных замедлениях и остановках из-за ложного срабатывания тормозной системы их автомобилей, даже если поблизости не было никаких объектов», — говорится в иске. «Когда возникает внезапный непреднамеренный сбой торможения, функция обеспечения безопасности превращается в пугающий и опасный кошмар».

Ранее Tesla была вынуждена откатить версию 10.3 своего программного обеспечения Full Self-Driving (FSD), усовершенствованной системы помощи водителю, из-за проблем с предупреждениями о столкновениях и внезапным торможением.

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