В США прошло крупнейшее IPO с 2021 года: на биржу вышло подразделение Johnson & Johnson — Finance.ua

В США прошло крупнейшее IPO с 2021 года: на биржу вышло подразделение Johnson & Johnson Сегодня 13:21 — Фондовый рынок

В США прошло крупнейшее IPO с 2021 года: на биржу вышло подразделение Johnson & Johnson

В США в четверг прошло крупнейшее публичное размещение акций (IPO) с конца 2021 года — на биржу вышла компания Kenvue Inc — подразделение Johnson & Johnson, занимающееся потребительскими товарами для здоровья.

Об этом пишет Reuters.

Kenvue производит такие бренды, как пластырь Band-Aid, ополаскиватель для рта Listerine, таблетки Tylenol (парацетамол), шампунь Johnson’s Baby.

Kenvue получил оценку около 47 млрд долларов — это крупнейшее первичное публичное размещение акций (IPO) в США с конца 2021 года.

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«В среду J&J продала 172,8 миллиона акций, чтобы привлечь 3,8 миллиарда долларов, и заявила, что будет продолжать владеть долей около 91% в Kenvue», — говорится в сообщении.

Хотя сделка с Kenvue является крупнейшим IPO с момента запуска производителя электромобилей Rivian Automotive Inc, разместившего свои акции на бирже Nasdaq в конце 2021 года, консультанты сделки предупреждают, что рынки акционерного капитала могут не восстановиться в ближайшем будущем, добавляет агентство.

Goldman Sachs, JP Morgan и BofA Securities выступили ведущими андеррайтерами предложения Kenvue.

Економічна Правда По материалам:

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