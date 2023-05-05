В США прошло крупнейшее IPO с 2021 года: на биржу вышло подразделение Johnson & Johnson — Finance.ua
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В США прошло крупнейшее IPO с 2021 года: на биржу вышло подразделение Johnson & Johnson

Фондовый рынок
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В США прошло крупнейшее IPO с 2021 года: на биржу вышло подразделение Johnson & Johnson
В США прошло крупнейшее IPO с 2021 года: на биржу вышло подразделение Johnson & Johnson
В США в четверг прошло крупнейшее публичное размещение акций (IPO) с конца 2021 года — на биржу вышла компания Kenvue Inc — подразделение Johnson & Johnson, занимающееся потребительскими товарами для здоровья.
Об этом пишет Reuters.
Kenvue производит такие бренды, как пластырь Band-Aid, ополаскиватель для рта Listerine, таблетки Tylenol (парацетамол), шампунь Johnson’s Baby.
Kenvue получил оценку около 47 млрд долларов — это крупнейшее первичное публичное размещение акций (IPO) в США с конца 2021 года.
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«В среду J&J продала 172,8 миллиона акций, чтобы привлечь 3,8 миллиарда долларов, и заявила, что будет продолжать владеть долей около 91% в Kenvue», — говорится в сообщении.
Хотя сделка с Kenvue является крупнейшим IPO с момента запуска производителя электромобилей Rivian Automotive Inc, разместившего свои акции на бирже Nasdaq в конце 2021 года, консультанты сделки предупреждают, что рынки акционерного капитала могут не восстановиться в ближайшем будущем, добавляет агентство.
Goldman Sachs, JP Morgan и BofA Securities выступили ведущими андеррайтерами предложения Kenvue.
По материалам:
Економічна Правда
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