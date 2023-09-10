В США продлить водительские права или зарегистрировать авто можно за BTC — Finance.ua

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В США продлить водительские права или зарегистрировать авто можно за BTC

Криптовалюта
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В США продлить водительские права или зарегистрировать авто можно за BTC
В США продлить водительские права или зарегистрировать авто можно за BTC, Фото: bitcoinmagazine.ua
Жители штата Колорадо для продления водительских прав, идентификационных карт и регистрации транспортных средств теперь могут рассчитаться с Управлением автотранспорта (DMV) в биткоинах и криптовалютах через платежную систему PayPal.
Об этом сообщает Bitcoin Magazine.
В DMV мы постоянно ищем способы улучшить обслуживание жителей штата Колорадо и использовать технологии для предоставления наших услуг. Эта новая возможность оплаты через интернет криптовалютой — еще один способ, с помощью которого DMV предоставляет инновационные и удобные услуги нашим клиентам", — заявила старший директор управления Электра Бастл.

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Клиенты должны выбрать вариант оплаты в BTC, затем их перенаправить на сайт PayPal для завершения транзакции. Затем биткоины конвертируются в доллары, покрывая общую подлежащую оплате сумму, а также соответствующие сборы, после чего перечисляется в DMV.
Важно отметить, что в случае использования биткоинов взимается комиссия за обслуживание, которая составляет $1 + 1,83% от общей суммы сборов DMV. Кроме того, PayPal может применять свои собственные сборы. Сейчас PayPal является единственным провайдером, принимающим онлайн-платежи в DMV.

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По материалам:
bitcoinmagazine.ua
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