В США призвали запретить беспилотные функции Tesla — Finance.ua

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В США призвали запретить беспилотные функции Tesla

Технологии&Авто
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В США призвали запретить беспилотные функции Tesla
В США призвали запретить беспилотные функции Tesla
Американский защитник прав потребителей Ральф Нейдер призвал отозвать функцию Full Self-Driving (FSD) в автомобилях Tesla ввиду ее «опасных и безответственных действий».
По словам Нейдера, Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) должно обязать автопроизводителя отключить FSD на каждом транспортном средстве.
«Я призываю федеральные регулирующие органы принять незамедлительные меры, чтобы предотвратить рост числа смертей и травм в результате непредумышленных убийств Tesla с помощью этой технологии», — сказал он.
Нейдер отметил, что более 100 000 владельцев транспортных средств участвуют в бета-тестировании FSD на дорогах общего пользования. Всего Tesla эксплуатирует около 3 млн автомобилей по всему миру.
Правозащитник настаивает, что NHTSA должна принять меры до того, как робомобиль убьет еще кого-то.
«Мы должны послать срочный сигнал регулирующим органам о том, что американцы не должны быть подопытными манекенами для могущественной, известной корпорации и ее знаменитого генерального директора. Никто не может быть выше законов о непредумышленном убийстве», — добавил Нейдер.
Ранее NHTSA составило список специальных расследований аварий (SCI), в который агентство собирает данные о ДТП, выходящие за пределы компетенций местных властей и страховых компаний. Управление также изучает инциденты с участием передовых систем помощи водителю вроде автопилота Tesla и автоматизированных систем вождения.
На сегодня в списке SCI числится 48 аварий. В 39 случаях участвовали автомобили Tesla с использованием автопилота. По данным ведомства, в указанных ДТП погибли 19 человек, включая водителей, пассажиров, пешеходов, а также водителей других транспортных средств.
Кроме этого, 8 августа 2022 года Департамент транспорта Калифорнии обвинил автопроизводителя в использовании недобросовестной рекламы функций Autopilot и FSD. По данным ведомства, их название и описание наводят на мысли о полной автономности, что на самом деле не соответствует действительности.
По материалам:
Forklog
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