В США пригрозили банкам, которые будут помогать рф обходить санкции — Finance.ua

В США пригрозили банкам, которые будут помогать рф обходить санкции

Сегодня 09:50

В Министерстве финансов США встретились с иностранными банками, чтобы предупредить их, что в случае помощи рф обойти санкции они сами могут попасть под американские меры.

Об этом сообщает пресс-служба Управления контроля за иностранными активами Минфина США.

Заместитель министра финансов Уолли Адейем подчеркнул, что Минфин США сосредотачивается на том, чтобы предупредить уклонение Россией наложенных санкций.

Чиновник подчеркнул, что за помощь россии банки также могут попасть под американские санкции за предоставление материальной поддержки субъекту санкций.

Управление контроля за иностранными активами, в сферу ответственности которого входит наложение и имплементация санкций, ожидает, что банки «проведут собственную тщательную проверку», чтобы убедиться, что они не совершают сделки с подсанкционными лицами или компаниями.

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