В США представили новый Mini Cooper (фото) — Finance.ua

В США представили новый Mini Cooper (фото) Сегодня 04:48 — Технологии&Авто

В США представили новый Mini Cooper (фото), Фото: CarBuzz

Британский автопроизводитель Mini, принадлежащий BMW Group, представил новый автомобиль 2025 года Mini Cooper S для американского рынка.

Об этом сообщает CarBuzz

Отмечается, что автомобиль оснащен 2-литровым турбодвигателем мощностью 201 лошадиную силу и крутящим моментом в 221 Нм, что дает ему возможность разогнаться с нуля до 96 км в час за 6,3 секунды.

Мощность передается на передние колеса через семиступенчатую автоматическую коробку передач.

Фото: CarBuzz

Цена Mini Cooper S 2025 года в США стартует с 32 200 долларов. Несмотря на то, что он меньше по размеру своего прошлогоднего предшественника, новый Cooper S дороже модели 2024 года на 3 100 долларов.

Дополнительные опции и пакеты могут значительно повысить цену Cooper S, причем полностью оборудованная версия стоит уже около 40 000 долларов США.

Будущие владельцы смогут выбрать экземпляр 2025 Mini Cooper S с покраской внешней стороны одним из восьми цветов.

Двухдверный автомобиль уже сейчас доступен для заказа, ожидается, что он поступит в дилерские центры в мае.

Укрінформ По материалам:

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