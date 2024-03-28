В США представили новый Mini Cooper (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В США представили новый Mini Cooper (фото)

Технологии&Авто
16
В США представили новый Mini Cooper (фото)
В США представили новый Mini Cooper (фото), Фото: CarBuzz
Британский автопроизводитель Mini, принадлежащий BMW Group, представил новый автомобиль 2025 года Mini Cooper S для американского рынка.
Об этом сообщает CarBuzz.
Отмечается, что автомобиль оснащен 2-литровым турбодвигателем мощностью 201 лошадиную силу и крутящим моментом в 221 Нм, что дает ему возможность разогнаться с нуля до 96 км в час за 6,3 секунды.
Мощность передается на передние колеса через семиступенчатую автоматическую коробку передач.
Фото: CarBuzz
Фото: CarBuzz
Цена Mini Cooper S 2025 года в США стартует с 32 200 долларов. Несмотря на то, что он меньше по размеру своего прошлогоднего предшественника, новый Cooper S дороже модели 2024 года на 3 100 долларов.
Дополнительные опции и пакеты могут значительно повысить цену Cooper S, причем полностью оборудованная версия стоит уже около 40 000 долларов США.
Будущие владельцы смогут выбрать экземпляр 2025 Mini Cooper S с покраской внешней стороны одним из восьми цветов.
Двухдверный автомобиль уже сейчас доступен для заказа, ожидается, что он поступит в дилерские центры в мае.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.