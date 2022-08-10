В США представили электробагги с запасом хода почти 500 километров — Finance.ua

В США представили электробагги с запасом хода почти 500 километров Сегодня 02:53 — Технологии&Авто

В США представили электробагги с запасом хода почти 500 километров, carbuzz.com

Калифорнийская компания Meyers Manx представила электрический багги Meyers Manx 2.0 Electric.

Мощность двигателя составляет 202 л.с., а крутящий момент — 240 Нм. Багги может проехать на одной зарядке до 482 км

Общий вес транспортного средства не превышает 748 кг.

При этом разгон небольшого электрического автомобиля с нуля до 96 км в час равен 4,5 секунды.

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«Новый Manx 2.0 Electric создан, чтобы превзойти Ваши ожидания. Он прост и привлекателен и передает дух игривости. Нестареющий дизайн проявляет в Вас вашего внутреннего ребенка», — заявил генеральный директор компании Фримен Томас.

Стоимость одного экземпляра Meyers Manx 2.0 Electric пока неизвестна.

Поставки клиентам начнутся в 2024 году, хотя по специальной программе Meyers Manx Beta компания надеется доставить 50 автомобилей специальным клиентам уже в 2023 году.

Укрінформ По материалам:

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