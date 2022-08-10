В США представили электробагги с запасом хода почти 500 километров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В США представили электробагги с запасом хода почти 500 километров

Технологии&Авто
14
В США представили электробагги с запасом хода почти 500 километров
В США представили электробагги с запасом хода почти 500 километров, carbuzz.com
Калифорнийская компания Meyers Manx представила электрический багги Meyers Manx 2.0 Electric.
Об этом сообщает Car and Buzz.
Мощность двигателя составляет 202 л.с., а крутящий момент — 240 Нм. Багги может проехать на одной зарядке до 482 км
Общий вес транспортного средства не превышает 748 кг.
При этом разгон небольшого электрического автомобиля с нуля до 96 км в час равен 4,5 секунды.
https://carbuzz.com/
https://carbuzz.com/
«Новый Manx 2.0 Electric создан, чтобы превзойти Ваши ожидания. Он прост и привлекателен и передает дух игривости. Нестареющий дизайн проявляет в Вас вашего внутреннего ребенка», — заявил генеральный директор компании Фримен Томас.
Стоимость одного экземпляра Meyers Manx 2.0 Electric пока неизвестна.
Поставки клиентам начнутся в 2024 году, хотя по специальной программе Meyers Manx Beta компания надеется доставить 50 автомобилей специальным клиентам уже в 2023 году.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.