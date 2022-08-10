В США представили электробагги с запасом хода почти 500 километров — Finance.ua

В США представили электробагги с запасом хода почти 500 километров
Калифорнийская компания Meyers Manx представила электрический багги Meyers Manx 2.0 Electric.
Об этом сообщает Car and Buzz.
Мощность двигателя составляет 202 л.с., а крутящий момент — 240 Нм. Багги может проехать на одной зарядке до 482 км
Общий вес транспортного средства не превышает 748 кг.
При этом разгон небольшого электрического автомобиля с нуля до 96 км в час равен 4,5 секунды.
«Новый Manx 2.0 Electric создан, чтобы превзойти Ваши ожидания. Он прост и привлекателен и передает дух игривости. Нестареющий дизайн проявляет в Вас вашего внутреннего ребенка», — заявил генеральный директор компании Фримен Томас.
Стоимость одного экземпляра Meyers Manx 2.0 Electric пока неизвестна.
Поставки клиентам начнутся в 2024 году, хотя по специальной программе Meyers Manx Beta компания надеется доставить 50 автомобилей специальным клиентам уже в 2023 году.
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