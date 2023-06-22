В США представили доступный компактный пикап с богатым оснащением (фото) — Finance.ua
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В США представили доступный компактный пикап с богатым оснащением (фото)

Технологии&Авто
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В США представили доступный компактный пикап с богатым оснащением (фото)
В США представили доступный компактный пикап с богатым оснащением (фото), Фото: Stellantis
В Бразилии прошла презентация нового компактного пикапа Ram Rampage. Модель получила стильный дизайн и предлагает более богатое оснащение, чем у конкурентов.
Об этом сообщили на сайте Autoevolution.
Ram Rampage получил дизайн в стиле старших моделей бренда. Впереди расположены большая решетка радиатора и узкие фары.
Модель будет предложена только в четырехдверном исполнении. Новинка будет конкурировать с Fiat Toro, Ford Maverick и Chevrolet Montana.
Габариты Ram Rampage:
  • длина — 5030 мм;
  • ширина — 1890 мм;
  • высота — 1780 мм;
  • колесная база — 2990 мм;
  • дорожный просвет — 264 мм.
Ram Rampage будет доступен с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 168 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Также пикап можно оснастить 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 268 л.с. и 400 Нм крутящего момента.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Все двигатели работают в паре с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. В базовую комплектацию входит система полного привода.
Дизельные версии пикапа могут перевозить до 1015 кг груза. Бензиновые модификации имеют ограничение 750 кг. Объем грузовой платформы составляет 980 литров.
В интерьере установлена ​​цифровая приборная панель и большой дисплей информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. В качестве опций доступны контурная подсветка салона, звуковая система Harman Kardon и водительские сиденья с электронными регулировками.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Базовая версия Rebel с турбодизелем будет доступна за 45 866 долларов. За эту модификацию с бензиновым двигателем придется заплатить 47 777 долларов.
Более дорогая комплектация Laramie с бензиновым двигателем будет стоить 49 689 долларов. Топовая версия R/T доступна за 51 600 долларов.
Новинка поступит в продажу уже с 22 июня. Модель поначалу можно будет купить только в странах Южной Америки.

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По материалам:
Фокус
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