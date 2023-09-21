В США предложили расширить санкции против КНДР из-за поддержки россии — Finance.ua
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В США предложили расширить санкции против КНДР из-за поддержки россии

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Законодатели Соединенных Штатов Америки предложили законопроект, в котором призывают расширить санкции против Северной Кореи из-за ее поддержки войны российской федерации.
Об этом сообщает Yonhap.
Законопроект в Палате представителей США предложили представители Демократической и Республиканской партии Джерри Коннолли и Джо Уилсон.
«Северокорейский диктатор Ким Чен Ын является членом альянса тиранов, работающих, чтобы уничтожить свободу и демократию во всем мире», — заявил Уилсон.
В частности, Уилсон добавил, что предложенный законопроект станет гарантией того, что диктатор Ким Чен Ын не сможет извлекать выгоду, а также помочь или способствовать массовому убийству украинцев.
Конноли, со своей стороны, заявил, что поддержка КНДР незаконной войны террористической российской федерации будет означать партнерство между «двумя злонамеренными актерами», угрожающими глобальному миру.
«Мы не можем позволить этому партнерству остаться без контроля. Пора Соединенным Штатам предпринять решительные действия и воспрепятствовать использованию северокорейского оружия в кровавой войне путина против украинского народа», — добавил Конноли.
Сотрудничество россии и Северной Кореи
13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и владимир путин встретились для обсуждения усиления военного сотрудничества. В частности, первый также встретился и с министром обороны террористической страны Сергеем Шойгу.
По материалам:
РБК-Україна
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