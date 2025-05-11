BMW готовит несколько новых электромобилей — Finance.ua

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BMW готовит несколько новых электромобилей

Технологии&Авто
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BMW готовит несколько новых электромобилей
BMW готовит несколько новых электромобилей
BMW готовит сразу несколько моделей начального уровня для самых современных сегментов. Речь идет о новых электромобилях, о которых уже известно. В продажу пришлют целую линейку.
Об этом сообщает Motor1.
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Новый BMW i2 появится на рынке как компактный (и самый доступный) электрический седан баварского бренда.
Любопытно, что актуальной модели BMW 2 series Gran Coupe новый EV не заменит. То есть автомобили будут существовать параллельно.
Кроме того, BMW активно работает над еще одной доступной моделью. Это особенно интересно на фоне премиальных соперников, решивших покинуть базовые сегменты.
BMW готовит несколько новых электромобилей
Новая BMW 1 series находится в разработке. Однако параллельно конструкторы разрабатывают электромобиль BMW i1, который придет на смену популярной BMW i3 и станет самым маленьким и самым доступным электрокаром немецкой компании.
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Сообщалось, что появится еще и кроссовер в двух вариантах. Ожидается, что новые электромобили BMW будут построены на платформе Neue Klasse. Машины могут получить задний, передний или полный привод.
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По материалам:
Обозреватель
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