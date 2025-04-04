Новые модели BMW получат китайские технологии — Finance.ua

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Новые модели BMW получат китайские технологии

Технологии&Авто
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Немецкая компания BMW готовится ввести искусственный интеллект от китайской компании Alibaba в свои автомобили линейки Neue Klasse, серийное производство которых начнется в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе марки.
Нейросеть будет устанавливаться исключительно на модели, предназначенные для китайского рынка. Таким образом, BMW хочет усилить свои позиции и лучше конкурировать с китайскими компаниями на крупнейшем автомобильном рынке мира.
Основой системы станет языковая модель Qwen, разработанная Alibaba. У машины появятся два цифровых помощника: Car Genius, следящий за техническим состоянием машины, и Travel Companion, отвечающий за навигацию и развлекательные функции. Технология уже применяется в таких китайских брендах, как Xpeng, Zeekr и Leapmotor.
Напомним, BMW и Alibaba начали сотрудничать еще в 2015 году, а первые концепты Neue Klasse были показаны в 2023 году.
Ранее в продаже появился уникальный BMW M5 производства Volkswagen с мотором W10.
По материалам:
MMR
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