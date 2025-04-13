Продажи электромобилей BMW выросли на 33% — Finance.ua

Продажи электромобилей BMW выросли на 33% Сегодня 23:13 — Фондовый рынок

Продажи электромобилей BMW выросли на 33%

Компания фиксирует рост продаж своих полностью электрических автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года реализация выросла на 32,4%.

Об этом сообщает BMW Group.

Были зафиксированы поставки 586 149 всех видов автомобилей. Это меньше результата прошлого года.

Компания добилась роста на основных рынках: в Европе — на 6,2%, США — на 4,0%. Без учета Китая рост составил 5,9%.

В I квартале 2025 года компания доставила 109 516 электромобилей. Значительная часть продаж была в Европе, где они выросли на 64,2%.

Читайте также Новые модели BMW получат китайские технологии

BMW продала 520 142 электромобиля по всему миру. Продажи выросли во всех регионах, кроме Китая. Компания зафиксировала рост продаж электрических моделей на 9,9%.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.