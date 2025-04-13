Продажи электромобилей BMW выросли на 33% — Finance.ua

Продажи электромобилей BMW выросли на 33%
Компания фиксирует рост продаж своих полностью электрических автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года реализация выросла на 32,4%.
Об этом сообщает BMW Group.
Были зафиксированы поставки 586 149 всех видов автомобилей. Это меньше результата прошлого года.
Компания добилась роста на основных рынках: в Европе — на 6,2%, США — на 4,0%. Без учета Китая рост составил 5,9%.
В I квартале 2025 года компания доставила 109 516 электромобилей. Значительная часть продаж была в Европе, где они выросли на 64,2%.
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