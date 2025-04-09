BMW в этом году выпустит свою самую дорогую модель стоимостью $500 000 (фото) — Finance.ua

BMW в этом году выпустит свою самую дорогую модель стоимостью $500 000 (фото)
Компания BMW официально подтвердила запуск в серию своего самого дорогого автомобиля в истории — роскошного Skytop, созданного на базе BMW M8 Competition. Стоимость новинки составит около $500 000 (≈20 000 000 грн), а тираж ограничат всего 50 экземплярами.
Модель впервые была представлена на элитном автоконкурсе Concorso d´Eleganza Villa d´Este, а сейчас проходит дорожные испытания на трассе Нюрбургринг в камуфляже. Несмотря на статус концепта, серийная версия почти полностью повторяет дизайн шоу-кара.
BMW Skytop — это двухместный родстер со съемными кровельными панелями, которые нужно демонтировать вручную (в отличие от электрической конструкции в стандартном M8 Convertible). Автомобиль сохранил характерную «акулам носовую» переднюю часть в стиле классического BMW 507, сверхтонкие LED фары и роскошные турбинные диски.
Под капотом — знакомый по M8 Competition 4,4-литровый V8 с двумя турбинами, развивающий 617 л.с. (625 PS). Мощность передается через полный привод xDrive, что гарантирует разгон до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды. Вес авто держится в пределах 2 тонн благодаря алюминиевым и углепластиковым элементам.
На заднем бампере установлены фальшивые овальные накладки на выхлоп, маскирующие настоящие патрубки — этот дизайнерский ход отличает Skytop от других моделей M-серии.
Все 50 экземпляров уже распроданы еще до старта производства. BMW официально подтвердило, что спрос значительно превысил предложение, и это еще раз подчеркивает эксклюзивный статус модели.
Цена Skytop в три раза превышает стоимость флагманского BMW XM, и делает эту модель самым дорогим автомобилем в истории марки. Аналитики прогнозируют, что Skytop скоро станет коллекционным объектом, а его цена на вторичном рынке будет только расти.
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