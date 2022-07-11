В США после отключения 3G абонентам начали бесплатно раздавать телефоны — Finance.ua
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В США после отключения 3G абонентам начали бесплатно раздавать телефоны

Технологии&Авто
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В США после отключения 3G абонентам начали бесплатно раздавать телефоны
В США после отключения 3G абонентам начали бесплатно раздавать телефоны
Американский Verizon готовится закрыть свою сеть 3G в конце этого года. Однако у него осталось немало абонентов, до сих пор пользующихся сетями третьего поколения и не имеющих аппаратов, поддерживающих новые технологии. Поэтому Verizon начал посылать этим клиентам бесплатный телефон-раскладушку с поддержкой 4G.
Согласно сайту Verizon, компания предоставит абонентам на выбор один из трех телефонов: Orbic Journey V, TCL Flip Pro или Nokia 2720 V Flip. Розничная цена каждого из этих устройств не превосходит 100 долларов.
Verizon говорит, что клиенты могут отказаться от бесплатного телефона-раскладушки 4G, позвонив в службу поддержки. Аппараты будут автоматически активированы через 30 дней после отправки, если клиенты не сделают это самостоятельно.
По материалам:
Portaltele
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