В США после отключения 3G абонентам начали бесплатно раздавать телефоны — Finance.ua

В США после отключения 3G абонентам начали бесплатно раздавать телефоны 11.07.2022, 01:11 — Технологии&Авто

В США после отключения 3G абонентам начали бесплатно раздавать телефоны

Американский Verizon готовится закрыть свою сеть 3G в конце этого года. Однако у него осталось немало абонентов, до сих пор пользующихся сетями третьего поколения и не имеющих аппаратов, поддерживающих новые технологии. Поэтому Verizon начал посылать этим клиентам бесплатный телефон-раскладушку с поддержкой 4G.

Согласно сайту Verizon, компания предоставит абонентам на выбор один из трех телефонов: Orbic Journey V, TCL Flip Pro или Nokia 2720 V Flip. Розничная цена каждого из этих устройств не превосходит 100 долларов.

Verizon говорит, что клиенты могут отказаться от бесплатного телефона-раскладушки 4G, позвонив в службу поддержки. Аппараты будут автоматически активированы через 30 дней после отправки, если клиенты не сделают это самостоятельно.

Portaltele По материалам:

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