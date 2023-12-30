В США показали уникальный 700-сильный DeLorean с обновленным агрессивным дизайном — Finance.ua

В США показали уникальный 700-сильный DeLorean с обновленным агрессивным дизайном Сегодня 02:28 — Технологии&Авто

На автомобильной выставке в США замечена уникальная версия легендарного DeLorean DMC-12, подготовленного силами местных тюнеров. Спорткар получил гораздо более мощный двигатель, а также агрессивный широкий обвес.

Обновленный кузов для автомобиля создал дизайнер Кизил Салим, который в том числе известен работой в Electronic Arts, а также рядом уникальных тюнинг-проектов. Под капотом у автомобиля твин-турбо двигатель LS мощностью 700 лошадиных сил. Скоростные характеристики машины, а также сроки работы над ней не раскрываются, однако это одна из самых ярких версий DMC-12.

Напомним, что DeLorean DMC-12 выпускался в начале 1980-х и имел скромный 130-сильный мотор PRV совместной разработки Peugeot, Renault и Volvo. Компания обанкротилась в 1982 году, после чего выпуск автомобиля был прекращен, однако с выходом фильма «Назад в будущее» он приобрел новую популярность среди поклонников ленты.

MMR По материалам:

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