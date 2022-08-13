В США пенсионеров обучают взаимодействию с криптовалютами и NFT — Finance.ua
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В США пенсионеров обучают взаимодействию с криптовалютами и NFT

Финтех и Карты
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В США пенсионеров обучают взаимодействию с криптовалютами и NFT
В США пенсионеров обучают взаимодействию с криптовалютами и NFT
21-летнего консультанта американской маркетинговой компании Quai Network Оуэна Робертсона пригласили прочитать лекцию для пожилых людей в доме престарелых в городе Престон.
Консультант Quai Network, член правления блокчейн-инициативы Mccombs и приглашенный лектор Техасского университета сразу согласился.
«Сообщество пожилых людей почти не имеет контакта с крипто-экосистемой, если их внуки им об этом не расскажут», — отметил парень.
Дебра Дикерсон, директор общественного досуга The Preston at Park Cities, рассказала, что одна из главных целей таких лекций — помочь жителям пансиона улучшить знания об общей цифровой безопасности: «Мы хотели привлечь эксперта, который предоставил бы базовое понимание в сфере NFT и криптовалют, а также проинформировал пожилых людей об опасности, которую могут принести технологии. Мы хотели, чтобы лектор поделился знаниями о том, как распознавать интернет-мошенничество, на которое часто ведутся пожилые люди, и как улучшить общую цифровую безопасность».

Криптовалюты и мошенничество 🧐

Робертсон подчеркнул, что хотел провести лекцию для пенсионеров, поскольку знал, что пожилые люди часто «чрезвычайно уязвимы к мошенничеству».
В качестве бонуса посетителям лекции будет предложен собственный NFT-токен — им станет совместное селфи Оуэна Робертсона со слушателями лектория.
Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.
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По материалам:
noworries
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