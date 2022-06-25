В США открыли центр по добыче биткоина на солнечной энергии — Finance.ua

В США открыли центр по добыче биткоина на солнечной энергии
Майнинговая компания Aspen Creek Digital Corporation (ACDC) открыла в Колорадо дата-центр на 6 МВт. Об этом сообщает The Block.
Оборудование питается от солнечной электростанции мощностью 10 МВт.
Первым хостинг-клиентом предприятия стала компания Galaxy Digital.
В дальнейшем ACDC планирует открыть еще два дата-центра в Техасе — на 30 и 150 МВт. Первый из них запустят летом, он будет вмещать 10 000 ASIC-майнеров.
«Недавняя волатильность рынка продемонстрировала важность нашей основной стратегии: контроль над мощностью как основной вклад в добычу биткоинов», — отметила генеральный директор ACDC Александра ДаКоста.
По ее словам, такой подход позволит изолировать майнинговые операции от колебаний рынка электроэнергии.
Если вы хотите инвестировать в криптовалюту, но не знаете, с чего начать, рекомендуем воспользоваться платформой aStake — это сервис для автоматизированного стейкинга, позволяющий пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования.
Поделиться новостью