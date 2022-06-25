В США открыли центр по добыче биткоина на солнечной энергии — Finance.ua

В США открыли центр по добыче биткоина на солнечной энергии Сегодня 02:43 — Технологии&Авто

Майнинговая компания Aspen Creek Digital Corporation (ACDC) открыла в Колорадо дата-центр на 6 МВт. Об этом сообщает The Block.

Оборудование питается от солнечной электростанции мощностью 10 МВт.

Первым хостинг-клиентом предприятия стала компания Galaxy Digital.

В дальнейшем ACDC планирует открыть еще два дата-центра в Техасе — на 30 и 150 МВт. Первый из них запустят летом, он будет вмещать 10 000 ASIC-майнеров.

«Недавняя волатильность рынка продемонстрировала важность нашей основной стратегии: контроль над мощностью как основной вклад в добычу биткоинов», — отметила генеральный директор ACDC Александра ДаКоста.

По ее словам, такой подход позволит изолировать майнинговые операции от колебаний рынка электроэнергии.

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Forklog По материалам:

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