В США открыли центр по добыче биткоина на солнечной энергии — Finance.ua
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В США открыли центр по добыче биткоина на солнечной энергии

Технологии&Авто
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Майнинговая компания Aspen Creek Digital Corporation (ACDC) открыла в Колорадо дата-центр на 6 МВт. Об этом сообщает The Block.
Оборудование питается от солнечной электростанции мощностью 10 МВт.
Первым хостинг-клиентом предприятия стала компания Galaxy Digital.
В дальнейшем ACDC планирует открыть еще два дата-центра в Техасе — на 30 и 150 МВт. Первый из них запустят летом, он будет вмещать 10 000 ASIC-майнеров.
«Недавняя волатильность рынка продемонстрировала важность нашей основной стратегии: контроль над мощностью как основной вклад в добычу биткоинов», — отметила генеральный директор ACDC Александра ДаКоста.
По ее словам, такой подход позволит изолировать майнинговые операции от колебаний рынка электроэнергии.
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По материалам:
Forklog
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