В США оштрафовали Boeing на 200 млн долларов — Finance.ua

В США оштрафовали Boeing на 200 млн долларов Сегодня 00:45 — Фондовый рынок

В США оштрафовали Boeing на 200 млн долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала компанию Boeing на 200 миллионов долларов из-за вводящих в заблуждение заверений инвесторов по безопасности самолета 737 MAX. Также на один миллион долларов оштрафован бывший генеральный директор компании Деннис Мюленбург.

Об этом сообщает SEC.

Отмечается, что Boeing и Мюленбург согласились уплатить штраф и не будут обжаловать выводы Комиссии.

По данным SEC, после первого крушения самолета 737 MAX в 2018 году Boeing и Мюленбург знали о проблеме с бортовой системой контроля MCAS. Но они заверили общественность, что самолет «так же безопасен, как и любой самолет, когда-либо летавший в небе».

«После второй катастрофы Boeing и Мюленбург заверили общественность, что в процессе сертификации MCAS не было никаких ошибок или недочетов, несмотря на то, что они знали противоположную информацию», — отмечает SEC.

По словам главы Комиссии Гэри Генслера, во времена кризиса и трагедии особенно важно, чтобы публичные компании и руководители предоставляли рынкам полную, честную и достоверную информацию.

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