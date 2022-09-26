В США оштрафовали Boeing на 200 млн долларов — Finance.ua

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В США оштрафовали Boeing на 200 млн долларов

Фондовый рынок
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В США оштрафовали Boeing на 200 млн долларов
В США оштрафовали Boeing на 200 млн долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала компанию Boeing на 200 миллионов долларов из-за вводящих в заблуждение заверений инвесторов по безопасности самолета 737 MAX. Также на один миллион долларов оштрафован бывший генеральный директор компании Деннис Мюленбург.
Об этом сообщает SEC.
Отмечается, что Boeing и Мюленбург согласились уплатить штраф и не будут обжаловать выводы Комиссии.
По данным SEC, после первого крушения самолета 737 MAX в 2018 году Boeing и Мюленбург знали о проблеме с бортовой системой контроля MCAS. Но они заверили общественность, что самолет «так же безопасен, как и любой самолет, когда-либо летавший в небе».
«После второй катастрофы Boeing и Мюленбург заверили общественность, что в процессе сертификации MCAS не было никаких ошибок или недочетов, несмотря на то, что они знали противоположную информацию», — отмечает SEC.
По словам главы Комиссии Гэри Генслера, во времена кризиса и трагедии особенно важно, чтобы публичные компании и руководители предоставляли рынкам полную, честную и достоверную информацию.
По материалам:
Корреспондент.net
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