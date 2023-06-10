В США научились производить автомобильное топливо из молока — Finance.ua
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В США научились производить автомобильное топливо из молока

Технологии&Авто
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В США изобрели новое экологически чистое биотопливо. Новый вид горючего производят из обычного коровьего молока.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на Automotive News.
Как стало известно, биотопливо разработали владельцы молочных ферм из американского штата Мичиган. Изготовляют его из молочного пермеата — побочного продукта фильтрации молока.
Пермеат включает в себя лактозу, а также витамины и минералы. Из него в некоторых странах производят низкоуглеродистый этиловый спирт. Именно такой биоэтанол можно использовать в качестве топлива для бензиновых двигателей внутреннего сгорания.
Известно, что в Соединенных Штатах построят завод по перегонке молочного пермеата в биоэтанол для авто. Предприятие сможет выпускать по 8,3 миллиона литров топлива в год.
Ранее сообщалось, что с июля 2023 г. в Украине подорожают все виды моторного топлива. Так, налогообложение бензина возрастет на 11 гривен за литр. Налоговая составляющая для дизтоплива возрастет на 7 гривен за литр, а сжиженного газа — на 3 гривны. Таким образом, стоимость бензина, вероятно, поднимется до 60 гривен за литр, а дизеля — до 56 гривен.
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По материалам:
MMR
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