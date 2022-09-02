В США начали подготовку к созданию цифрового доллара — Finance.ua

В США начали подготовку к созданию цифрового доллара Сегодня 18:20 — Финтех и Карты

В США начали подготовку к созданию цифрового доллара

Некоммерческая организация Digital Dollar Project (DDP), выступающая за создание цифровой валюты центрального банка США (CBDC), начинает подготовку к созданию технической песочницы, где планирует проводить исследования технологических, бизнес и политических решений для цифрового доллара.

Об этом сообщает Coindesk

Работа организации по этому направлению должна начаться в октябре 2022 года. Участниками проекта станут криптокомпании Ripple, Digital Asset, EMTECH и Knox Networks. Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC), выступающая поставщиком финансовых услуг, также стала участником проекта по запуску CBDC в апреле.

В прошлом году Digital Dollar Project анонсировала пять пилотных проектов по разработке и тестированию токена, привязанного к доллару США.

В Конгрессе США есть как сторонники, так и противники создания национальной цифровой валюты.

США все еще находятся на ранних стадиях рассмотрения возможности введения цифрового доллара. Из 105 стран, которые в настоящее время изучают возможность создания CBDC, 50 серьезно относятся к этому вопросу и находятся на стадии разработки, пилотного проекта или запуска, а США все еще находятся на стадии исследования, сказал Джош Липски, старший директор Центра геоэкономики Атлантического совета, в интервью CoinDesk TV в июле.

Ранее в этом году Управление финансовых исследований (OFR) — подразделение Министерства финансов США, изучающее риски для финансовой системы, заявило, что цифровой доллар может помочь стабилизировать финансовую систему.

cryptomisto По материалам:

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