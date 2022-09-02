В США начали подготовку к созданию цифрового доллара — Finance.ua

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В США начали подготовку к созданию цифрового доллара

Финтех и Карты
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В США начали подготовку к созданию цифрового доллара
В США начали подготовку к созданию цифрового доллара
Некоммерческая организация Digital Dollar Project (DDP), выступающая за создание цифровой валюты центрального банка США (CBDC), начинает подготовку к созданию технической песочницы, где планирует проводить исследования технологических, бизнес и политических решений для цифрового доллара.
Об этом сообщает Coindesk.
Работа организации по этому направлению должна начаться в октябре 2022 года. Участниками проекта станут криптокомпании Ripple, Digital Asset, EMTECH и Knox Networks. Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC), выступающая поставщиком финансовых услуг, также стала участником проекта по запуску CBDC в апреле.
В прошлом году Digital Dollar Project анонсировала пять пилотных проектов по разработке и тестированию токена, привязанного к доллару США.
В Конгрессе США есть как сторонники, так и противники создания национальной цифровой валюты.
США все еще находятся на ранних стадиях рассмотрения возможности введения цифрового доллара. Из 105 стран, которые в настоящее время изучают возможность создания CBDC, 50 серьезно относятся к этому вопросу и находятся на стадии разработки, пилотного проекта или запуска, а США все еще находятся на стадии исследования, сказал Джош Липски, старший директор Центра геоэкономики Атлантического совета, в интервью CoinDesk TV в июле.
Ранее в этом году Управление финансовых исследований (OFR) — подразделение Министерства финансов США, изучающее риски для финансовой системы, заявило, что цифровой доллар может помочь стабилизировать финансовую систему.

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По материалам:
cryptomisto
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