В США начала работу биткоин-ферма на солнечных батареях — Finance.ua

В США начала работу биткоин-ферма на солнечных батареях Сегодня 22:51 — Технологии&Авто

Корпорация Aspen Creek Digital (ACDC) объявила о запуске в эксплуатацию первого предприятия по добыче биткоинов. Речь идет о высокопроизводительном вычислительном центре мощностью 6 МВт, оборудованном солнечной фермой мощностью 10 МВт.

Первым хостинг-клиентом компании стала компания Galaxy Digital.

«Недавняя волатильность рынка продемонстрировала важность нашей основной стратегии: контроль над мощностью как основной вклад в добычу биткоинов», — отметила генеральный директор ACDC Александра ДаКоста (Alexandra DaCosta).

ACDC использует майнеры поколения S19 для майнинга в дата-центре в Колорадо. Рядом с предприятием находится научно-исследовательский и исполнительный центр общей площадью 75000 квадратных футов.

Вторым объектом ACDC станет дата-центр мощностью 30 МВт, способный разместить 10 000 майнеров ASIC. Этот центр обработки данных будет соединен с солнечной электростанцией мощностью 87 МВт, которая будет введена в эксплуатацию этим летом. Третий проект, над которым работает ACDC — это дата-центр мощностью 150 МВт, который будет работать вместе с солнечной фермой мощностью 200 МВт.

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Portaltele По материалам:

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