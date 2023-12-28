В США малый бизнес все чаще использует ИИ вместо найма новых сотрудников — Finance.ua
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В США малый бизнес все чаще использует ИИ вместо найма новых сотрудников

Технологии&Авто
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В США малый бизнес все чаще использует ИИ вместо найма новых сотрудников
В США малый бизнес все чаще использует ИИ вместо найма новых сотрудников
Недавнее исследование Торговой палаты США выявило значительную тенденцию среди малых предприятий в Соединенных Штатах: примерно 23% в настоящее время используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения производства товаров и услуг.
Примечательно, что искусственный интеллект все чаще используется в качестве альтернативы найму новых сотрудников, сигнализируя об изменениях в том, как работают и растут малые предприятия.
Ярким примером этой тенденции является Орион Герберт, предприниматель из Шарлотта, штат Северная Каролина, превративший свою страсть в организацию спортивных и развлекательных игр в процветающее микропредприятие с годовым оборотом 500 000 долларов. Ключевым фактором успеха Герберта стала интеграция инструментов генеративного искусственного интеллекта в его бизнес-стратегию.
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Первоначально Герберт полагался на традиционные методы, такие как наем копирайтеров для создания маркетингового контента. Однако он приступил к использованию помощников с искусственным интеллектом для создания маркетинговых материалов для своих событий. Этот шаг не только снизил затраты, но и придал особое значение его усилиям по продвижению.
Одним из наиболее существенных преимуществ, выделяемых Гербертом, является экономическая эффективность услуг искусственного интеллекта по сравнению с наймом нового персонала. Он описывает использование искусственного интеллекта для создания контента как стратегию «низкого риска и высокой прибыли», подчеркивая доступность услуг искусственного интеллекта по сравнению со значительными затратами, обычно связанными с созданным человеком содержанием.
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Опыт Герберта отражает более широкую тенденцию, когда малые компании находят инновационные методы внедрения искусственного интеллекта в свою деятельность. Это не только упрощает процессы и сокращает издержки, но и открывает новые возможности для творчества и дифференциации рынка.
Поскольку технология искусственного интеллекта становится все более доступной и удобной для пользователей, по всей вероятности, все больше малых предприятий будут применять подобные подходы. Это смещение может изменить ландшафт операций малого бизнеса, предлагая повышенную эффективность, снижение затрат на рабочую силу и потенциал для увеличения доходов и привлечения клиентов.
По материалам:
cikavosti
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