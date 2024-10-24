В США из жилого дома сделали «каньон» (фото) — Finance.ua
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В США из жилого дома сделали «каньон» (фото)

Недвижимость
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Международная студия MAD Architects представила многоквартирный дом One River North в Денвере, штат Колорадо, в котором есть большой проем, похожий на каньон, открывающий главный фасад.
Об этом пишет dezeen.
Жилой квартал под названием One River North в северном районе Рино Денвера был спроектирован как напоминание географическим образованиям в соседних Скалистых горах.
<i>Студия MAD Architects представила многоквартирный дом One River North в Денвере</i>
Студия MAD Architects представила многоквартирный дом One River North в Денвере
Западный фасад 15-этажного квартала, расположенный рядом с основной межгосударственной и легкорельсовой линией, имеет изогнутый фасад, обтянутый стеклянной навесной стеной с массивным вырезом, который «разрывает» здание.
<i>Середина здания была открыта, чтобы выявить гипсовые элементы, похожие на пещеру, напоминавшие каньон.</i>
Середина здания была открыта, чтобы выявить гипсовые элементы, похожие на пещеру, напоминавшие каньон.
«Каньон выглядит как природное пространство, которое открывает современную коробку», — сказал директор MAD Architects Ма Янсонг.
В этом вертикальном каньоне представлены сады, открытые просторы и водные объекты, которые объединяют все удобства в помещении, позволяя жильцам и посетителям выходить на улицу и наслаждаться пространством и видами с нескольких уровней.
<i>Он расположен в районе Денвера Рино. Фото Перриша Руиса де Веласко</i>
Он расположен в районе Денвера Рино. Фото Перриша Руиса де Веласко
Этот «каньон» был создан с помощью фактурной штукатурки, выступающей из стеклянной навесной стены, на уровне вестибюля и вдоль ступенчатых общественных зон и вдоль основания здания, обрамляя вестибюль.
Начиная с шестого уровня, каньон начинается как терраса с наружной лестницей, ведущей до девятого уровня, с остекленными помещениями удобств, расположенными позади наружных.
В США из жилого дома сделали «каньон» (фото)
Наружная лестница предназначена для имитации горных троп, которые можно увидеть по всему штату Колорадо, с насаждениями на разных уровнях, полученными из разных биомов на основе высоты.
В начале каньона растительность происходила с подножия, а на крыше есть сосны, похожие на альпийское плато штата.
В США из жилого дома сделали «каньон» (фото)
Общественные закрытые помещения, такие как гостиная для жильцов, также были покрыты штукатуркой, что придало этим помещениям эффект пещеры.
Между девятым этажом и крышей зоны внутри трещины были отведены под приватные балконы. По словам директора проекта Джона Контули, все насаждения были сделаны в соответствии с анализом ветра и солнца, чтобы «микроклимат» мог процветать.
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Справка Finance.ua:

  • MAD была основана в 2004 году в Пекине и имеет офисы в Лос-Анджелесе и Риме. Она завершила десятки громких проектов, включая расширение дома в Японии, похожее на пузырь.
  • Многие из незавершенных проектов включают официальные отсылки к природным явлениям, как-то волнообразная крыша для предлагаемого Центра искусств Наньхай в Гуандуне.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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