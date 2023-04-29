В США беспилотное такси не подчинилось требованию полицейского (видео) — Finance.ua
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В США беспилотное такси не подчинилось требованию полицейского (видео)

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Сотрудник полиции попросил такси освободить дорогу и съехать на обочину, однако машина оказалась беспилотной.
Судя по видео, снятому пассажирами такси, полицейский остановил мотоцикл перед машиной и жестами требовал съехать на обочину, чтобы освободить место для проезда большому внедорожнику. Однако такси не двигалось.
Когда полицейский подошел к машине, пассажиры попытались объяснить, что автомобиль беспилотный и управляется не человеком, а электроникой. Чем закончился инцидент, неизвестно.
По материалам:
t4
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