В список ненадежных инвестпроектов внесли еще ряд кейсов — Finance.ua

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В список ненадежных инвестпроектов внесли еще ряд кейсов

Фондовый рынок
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В список ненадежных инвестпроектов внесли еще ряд кейсов
В список ненадежных инвестпроектов внесли еще ряд кейсов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 6 кейсов.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
В список попали:
В списке Комиссии уже более 400 SCAM-проектов. Просмотреть список можно по ссылке.
10 основных признаков, которые могут свидетельствовать о ненадежности инвестпроекта:
1. Большой процент гарантированной доходности. Организаторы проекта предлагают сверхприбыли, которые в разы больше средней процентной ставки банков по депозитам. Речь идет о 100% и более годовых.
2. Отсутствие разрешений и лицензий. Иногда инвестору показывают «лицензии» от зарубежных сомнительных организаций или «лицензии» от регуляторов в экзотических странах.

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3. Агрессивный маркетинг. Масштабная, яркая, многообещающая реклама. Основывается на эмоциях, а не рациональных доводах. Важно не поддаваться большому количеству положительных отзывов на сайте компании, рекомендациям известных блоггеров и медиаперсон.
4. Отсутствие физического кабинета. Только онлайн коммуникации и отсутствие идентифицированных сотрудников, юридического отдела, бухгалтерии, смежных служб. Заключение сделок без физического присутствия, личной подписи или ЭЦП и сверки документов.
5. Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций. Контактные юридические лица и бенефициары, как правило, являются резидентами таких стран, как Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины, республики Вануату, стран с оффшорными зонами, льготными таможенными или регистрационными условиями.

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6. Отсутствует аккредитация инвестора. Отсутствие проверки финансового положения инвестора, его кредитной истории и прочего. Отсутствие прохождения какой-либо процедуры KYC.
7. Подозрительные или непроверенные биографии менеджеров. Закрытость информации о руководителях проекта, ответственных за юридическое, финансовое, бухгалтерское сопровождение. Размытые и юридически нечеткие названия должностей номинальных руководителей, фигурирующих в рекламе. Такие лица могут являться наемными актерами.
8. Отсутствие подписанных документов. Заключение финансовых договоров требует персонификации подписантов, личной подписи, наличия копии документов соглашения в нескольких экземплярах, подписанных с помощью ЭЦП физически.

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9. Настойчивое предложение привлекать друзей. Это распространенная практика скам-проектов. Сомнительные проекты предлагают получение дополнительных бонусов и доходов в случае привлечения в проект новых лиц, в частности, через подключение посредством своего реферального кода.
10. Сокрытие права собственности. Отсутствие каких-либо документов, которые могут подтвердить право собственности на активы или их долю, в которые теоретически инвестирует скам-проект. Отсутствие отчетов по операциям, деятельности, результатам в управлении проектом, активами инвестора.
«Если у вас есть информация о потенциально фиктивных действиях на финансовом рынке, просим сообщать в Комиссию на email: md@nsssmc.gov.ua», — добавили в НКЦБФР.
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Выбрать самый выгодный депозит

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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