В сообществе обеспокоились крахом дружественных к криптовалютам банков — Finance.ua

В сообществе обеспокоились крахом дружественных к криптовалютам банков Сегодня 20:42 — Криптовалюта

Проблемы трех банков — Silvergate Bank, Signature Bank и Silicon Valley Bank (SVB) — вызвали опасения у криптовалютного сообщества касательно дальнейшей судьбы компаний, связанных с индустрией.

Директор по стратегии Coinshares Мельтем Демирорс выразила аналогичные опасения. Она подчеркнула, что «всего за неделю криптовалюта в США лишилась всех банков».

Криптоинвестор и блогер Ларк Дэвис отметил, что Signature Bank был «последним крупным банком», который обслуживал связанные с цифровыми активами компании.

На фоне ситуации в банковском секторе США сооснователь Castle Island Ventures Ник Картер спрогнозировал возможное снижение ликвидности на рынке. В интервью CNBC он заявил, что платежные системы SEN и Signet были ключевым источником фиата для многих фирм.

Руководитель отдела по продвижению цифровых активов в Blockchain Association Джейк Червински отметил, что закрытие финансовых организаций создает «огромный пробел» на крипторынке.

Forklog По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.