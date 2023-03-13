В сообществе обеспокоились крахом дружественных к криптовалютам банков — Finance.ua
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В сообществе обеспокоились крахом дружественных к криптовалютам банков

Криптовалюта
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Проблемы трех банков — Silvergate Bank, Signature Bank и Silicon Valley Bank (SVB) — вызвали опасения у криптовалютного сообщества касательно дальнейшей судьбы компаний, связанных с индустрией.
Директор по стратегии Coinshares Мельтем Демирорс выразила аналогичные опасения. Она подчеркнула, что «всего за неделю криптовалюта в США лишилась всех банков».
Криптоинвестор и блогер Ларк Дэвис отметил, что Signature Bank был «последним крупным банком», который обслуживал связанные с цифровыми активами компании.
На фоне ситуации в банковском секторе США сооснователь Castle Island Ventures Ник Картер спрогнозировал возможное снижение ликвидности на рынке. В интервью CNBC он заявил, что платежные системы SEN и Signet были ключевым источником фиата для многих фирм.
Руководитель отдела по продвижению цифровых активов в Blockchain Association Джейк Червински отметил, что закрытие финансовых организаций создает «огромный пробел» на крипторынке.

Курс криптовалют до долара 💸

По материалам:
Forklog
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