В соцсети для работы LinkedIn появятся игры — Finance.ua

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В соцсети для работы LinkedIn появятся игры

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Соцсеть LinkedIn, сделавшая себе имя прежде всего как платформа для рекрутинга и налаживания деловых связей, проникает в совершенно новую для себя сферу — игры.
Об этом пишет TechCrunch.
Отмечается, что LinkedIn рассчитывает таким образом увеличить время, которое пользователи проводят на платформе.
По данным TechCrunch, работа LinkedIn над игровым направлением началась на волне «пазломании», которая помогла таким простым играм, как Wordle, завоевать вирусный успех и миллионы игроков. Три первых проекта платформы — игры под названием Queens, Inference и Crossclimb.
Представитель LinkedIn подтвердил, что компания работает над играми, но сказал, что дата запуска еще не определена.
«Мы работаем над добавлением игр на основе головоломок к опыту LinkedIn, чтобы разблокировать немного развлечений, углубить отношения и, надеемся, создать возможность для разговоров. Следите за новостями!», — сказал представитель компании.
Корпорация Microsoft — владелец LinkedIn — является игровым гигантом. Ее игровой бизнес, в который входят Xbox, Activision Blizzard и ZeniMax, в прошлом квартале принес 7,1 млрд долл. доходов.
Представитель LinkedIn отказался сообщить, каким образом и участвует ли Microsoft в игровом проекте LinkedIn.
По материалам:
Економічна Правда
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