В СНБО опровергли слухи о призыве женщин на военную службу — Finance.ua
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В СНБО опровергли слухи о призыве женщин на военную службу

Личные финансы
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В Центре противодействия дезинформации собрали самые распространенные фейки о привлечении украинок в ряды армии и опровергли эти слухи.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
В ведомстве привели самые популярные слухи и фейки, которые распространяют пропагандисты и обсуждает население.
Фейк: слышал, что женщин от 18 до 60 лет будут забирать в армию, а затем на войну.
Опровержение: постановка на учет женщин должна начаться с 1 октября 2022 года. Это означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных Сил, Национальной гвардии или других военных формирований. Но это только женщины тех профессий, которые определены в приказе Минобороны Украины от 11.10.2021г. № 313.
Фейк: женщин, у которых есть дети, тоже заберут в армию, а детей отдадут родственникам.
Опровержение: женщины с несовершеннолетними детьми младше 18 лет не подлежат призыву на военную службу через мобилизацию.
Фэйк: я видел, что женщины служат! Что вы такое рассказываете?
Опровержение: постановка на учет — это не мобилизация. Все служащие женщины делают это добровольно и/или по контракту.
Фэйк: а не добровольно могут забрать?
Опровержение: в военное время женщины могут быть приняты на военную службу и в военном резерве только по контракту и в добровольном порядке.
Напомним, президент Владимир Зеленский издал указ о продлении сроков проведения общей мобилизации до 23 августа этого года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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