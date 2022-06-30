В СНБО опровергли слухи о призыве женщин на военную службу — Finance.ua

В СНБО опровергли слухи о призыве женщин на военную службу Сегодня 09:15 — Личные финансы

В Центре противодействия дезинформации собрали самые распространенные фейки о привлечении украинок в ряды армии и опровергли эти слухи.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В ведомстве привели самые популярные слухи и фейки, которые распространяют пропагандисты и обсуждает население.

Фейк: слышал, что женщин от 18 до 60 лет будут забирать в армию, а затем на войну.

Опровержение: постановка на учет женщин должна начаться с 1 октября 2022 года. Это означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных Сил, Национальной гвардии или других военных формирований. Но это только женщины тех профессий, которые определены в приказе Минобороны Украины от 11.10.2021г. № 313.

Фейк: женщин, у которых есть дети, тоже заберут в армию, а детей отдадут родственникам.

Опровержение: женщины с несовершеннолетними детьми младше 18 лет не подлежат призыву на военную службу через мобилизацию.

Фэйк: я видел, что женщины служат! Что вы такое рассказываете?

Опровержение: постановка на учет — это не мобилизация. Все служащие женщины делают это добровольно и/или по контракту.

Фэйк: а не добровольно могут забрать?

Опровержение: в военное время женщины могут быть приняты на военную службу и в военном резерве только по контракту и в добровольном порядке.

Напомним, президент Владимир Зеленский издал указ о продлении сроков проведения общей мобилизации до 23 августа этого года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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