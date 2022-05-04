В Слуге народа заявили, что дефицит бензина исчезнет через несколько дней — Finance.ua
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В Слуге народа заявили, что дефицит бензина исчезнет через несколько дней

Сегодня 19:27Энергетика
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В Слуге народа заявили, что дефицит бензина исчезнет через несколько днейВ Слуге народа заявили, что дефицит бензина исчезнет через несколько дней
Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что в ближайшие дни в Украине исчезнет дефицит бензина.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
«Мы много работаем с правительством, и все видели решение, позволившее перезапустить процесс по дефициту топлива», — заявил он.
Он добавил, что цены будут другими — но появится возможность приобрести топливо.
29 апреля министр экономики Юлия Свириденко говорила, что в течение следующих семи дней дефицит топлива на автозаправочных станциях (АЗС) будет ликвидирован, поскольку операторы законтрактуют объемы на территории Западной Европы.
Она отметила, что на этой неделе возник временный дефицит топлива на АЗС в отдельных регионах Украины, поскольку последние три недели оккупанты уничтожали топливную инфраструктуру в Украине.
В частности, уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который был основным производителем топлива в Украине, а также ряд крупных нефтебаз операторов рынка со значительными запасами горючего.
По материалам: НВ
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