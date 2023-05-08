В случае призыва в ВСУ часть выплат военного пенсионера прекращают — Finance.ua

В случае призыва в ВСУ часть выплат военного пенсионера прекращают
В случае призыва пенсионера в ряды Вооруженных сил выплата военной пенсии не прекращается, но прекращается выплата некоторых надбавок. Об этом напомнили в ГУ Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.
Продолжение выплаты военной пенсии в таком случае гарантируется статьей 2 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».
Прекращается же выплата надбавки на иждивенца (ребенка до 18 лет), если она была назначена пенсионеру, который не работает.
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