В случае призыва в ВСУ часть выплат военного пенсионера прекращают — Finance.ua

В случае призыва в ВСУ часть выплат военного пенсионера прекращают Сегодня 08:33 — Личные финансы

не прекращается, но прекращается выплата некоторых надбавок. Об этом В случае призыва пенсионера в ряды Вооруженных сил выплата военной пенсиино прекращается выплата некоторых надбавок. Об этом напомнили в ГУ Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Продолжение выплаты военной пенсии в таком случае гарантируется статьей 2 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Прекращается же выплата надбавки на иждивенца (ребенка до 18 лет), если она была назначена пенсионеру, который не работает.

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