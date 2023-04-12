В случае невыплаты помощи ВПЛ в органы соцзащиты нужно обратиться через два месяца — Finance.ua

В случае невыплаты помощи ВПЛ в органы соцзащиты нужно обратиться через два месяца
В случае задержек выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам более двух месяцев следует обратиться в органы социальной защиты.
Об этом заявили в Министерстве социальной политики.
Речь идет о помощи в размере 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.
Как отмечают в Минреинтеграции, обращаться нужно именно в тот орган соцзащиты, где была оформлена справка ВПЛ и соответствующие выплаты. Иногда причиной задержки может быть то, что банк не может зачислить средства на счет получателя из-за ошибки в оформленном заявлении.
Справка Finance.ua:
Основания для отказа в выдаче справки ВПЛ:
Вообще, предусмотрены случаи, когда лицу может быть отказано в предоставлении статуса ВПЛ. Вам могут не предоставить справку ВПЛ, если:
- отсутствуют обстоятельства, вызвавшие внутреннее перемещение;
- органы государственной власти обладают информацией, подтверждающей, что вы специально предоставили ложные данные для получения статуса ВПЛ;
- вы потеряли документы, удостоверяющие личность (паспорт) — однако после их восстановления справку можно будет получить;
- вы официально не прописаны на территории области, из которой выехали — например, если вы прописаны во Львове, однако проживали в Харькове, из которого и выехали как ВПЛ, справку перемещенного вам не дадут;
- у вас нет доказательств, подтверждающих ваше проживание на территории, с которой совершили перемещение.
Причины для отмены статуса ВПЛ
Даже если вы получили справку перемещенного лица, ее могут отменить. Причин для этого несколько:
- вы добровольно написали заявление-отказ от статуса;
- вы совершили уголовное правонарушение;
- вернулись на свое постоянное место жительства;
- уехали за границу на постоянное проживание;
- предоставили недостоверные данные.
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