В случае гибели — миллион. Рада поддержала выплату пострадавшим от войны — Finance.ua
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В случае гибели — миллион. Рада поддержала выплату пострадавшим от войны

Казна и Политика
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Верховная Рада сегодня поддержала в первом чтении законопроект № 7353 о выплате единовременной денежной выплаты людям, погибшим или получившим ранения во время исполнения своих обязанностей в период действия военного положения. Речь идет о журналистах, работниках объектов критической инфраструктуры и местных чиновниках. «За» проголосовали 267 депутатов.
Так, на выплаты имеют право: журналисты, медики, энергетики, железнодорожники, государственные и местные служащие, коммунальщики, водители и другие работники объектов критической инфраструктуры.
Пострадавшие и члены их семей могут получить:
  • установление I группы инвалидности — в размере 800 тыс. грн;
  • установление II группы инвалидности — в размере 500 тыс. грн;
  • установление III группы инвалидности — в размере 200 тыс. грн;
  • потеря трудоспособности без установления инвалидности, наступившая вследствие ранения (контузии, травмы) — в размере 100 тыс. грн;
  • гибель (смерть) — в размере 1 млн грн.
Источником финансирования указанных выплат будет являться резервный фонд государственного бюджета.
По материалам:
Главком
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